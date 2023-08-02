Memurun zam pazarlığı başladı

Yaklaşık 6 milyon memur ve emeklilerinin 2024-2025 mali, sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri dün başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, salgınla mücadele sürecinde kamu çalışanlarının büyük emek verdiğini belirterek, "Afet durumunda kamu çalışanlarının önemini gördük. Kamu personel sisteminin kalkınmadaki rolünün bilincinde olarak kamu personel sayımızı sürekli artırdık. Kamu çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik" dedi.

EK GÖSTERGE VURGUSU

Birinci dereceye ulaşan tüm memurların 3600 ek göstergeden yararlanacağı bir düzenleme yapacaklarını belirten Bakan Işıkhan, "Toplu sözleşmelerimizde 6 aylık artışlar uyguladık. Maaş artışlarını sadece toplu sözleşme hükümlerine göre yapmadık. Normal artışlara ek olarak refah payı ile artışları sürdürdük. Kadınların çalışma hayatının her alanında var olması temel hedeflerimizden bir tanesi. Bu konuda önemli çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

YÜZDE 10'LUK REFAH PAYI

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, görüşme öncesi açıklama yaptı. Kahveci, 2024 yılına yönelik 1'inci 6 ay için yüzde 40 artış talep ettiklerini belirterek, "Bununla beraber yüzde 10'luk refah payı ilave edilmesini talep ediyoruz. 2'nci 6 ay için de yüzde 30'luk artış talep ediyoruz. Bu yıla yönelik taleplerimizin toplamı yüzde 110,2'ye tekabül ediyor. 2025 yılı içinse 1'inci 6 aya yüzde 20, 2'inci 6 aya yüzde 20, artı 1'inci 6 aylık zam yapıldıktan sonra yüzde 10'luk refah payı talep ediyoruz. Refah ücretinin kalıcı hale gelmesini istiyoruz. Bu taleplerimizin tamamı gerçekleşirse 2024 yılı itibariyle ocak-temmuz arasında en düşük memur maaşı 32 bin 148 lira olacak, yıl sonu itibarıyla da 41 bin liraya ulaşacak" ifadelerini kullandı.

SENDIKALAR BAKANLIK ÖNÜNDE

BİRLEŞİK Kamu İşgörenleri Sendikaları (Birleşik Kamu-İş) Konfederasyonu ile Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası (Savdes-Sen) üyeleri zam pazarlığına ilişkin ortak açıklama yaptı. Bakanlık önünde ilk olarak Savdes-Sen üyeleri toplandı. Sendika Genel Başkanı Tuncay Cengiz, yaptığı açıklamada, memurların emek ve alın terinin yeterince savunulmadığını, maaşlarının açlık sınırına düşürüldüğünü öne sürdü. Bakanlık önünde daha sonra Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri bir araya geldi.