Polis Akademisi bu dönem 2 bin 500 ögrenci alacak

Polis Akademisi 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alımı yapacak. Polis Akademisi öğrenci alımına ilişkin başvurular, 9 Ağustos'a kadar "http://www.pa.edu. tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle girilerek yapılacak. PMYO başvuru için e-Devlet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları, sınav başvuru ücreti ödenmeden gerçekleştirilecek. Polis Akademisi aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklanmadan, sınav başvuru ücreti ödeyen adayların sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecek. PMYO başvuru sonrası okullara girdikten sonra sınavlarında başarılı olarak eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.