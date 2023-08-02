Sağlık çalışanlarına Beyaz Reform yolda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çalışma şartlarının daha fazla iyileştirilmesi amacıyla ikinci "Beyaz Reform" dönemini başlattıklarını duyurdu. Bakan Koca, tüm sağlık çalışanlarına gönderdiği mektupta, sağlık meslek grubu mensuplarına tüm yönleriyle daha yüksek saygınlık kazandırma, çalışma şartlarını her bakımdan iyileştirme kararlılığı içinde olduklarını vurguladı. Koca, sağlıkta şiddetle daha etkin mücadele başta olmak üzere nöbet ücretlerinin artırılması, enflasyona karşı hakların korunması, sağlık çalışanlarına yapılan sabit ödemenin emekliliğe sayılması gibi konular üzerinde çalışıldığını belirtti.