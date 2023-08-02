  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Sağlık çalışanlarına Beyaz Reform yolda

Sağlık çalışanlarına Beyaz Reform yolda

Sağlık çalışanlarına Beyaz Reform yolda
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çalışma şartlarının daha fazla iyileştirilmesi amacıyla ikinci "Beyaz Reform" dönemini başlattıklarını duyurdu. Bakan Koca, tüm sağlık çalışanlarına gönderdiği mektupta, sağlık meslek grubu mensuplarına tüm yönleriyle daha yüksek saygınlık kazandırma, çalışma şartlarını her bakımdan iyileştirme kararlılığı içinde olduklarını vurguladı. Koca, sağlıkta şiddetle daha etkin mücadele başta olmak üzere nöbet ücretlerinin artırılması, enflasyona karşı hakların korunması, sağlık çalışanlarına yapılan sabit ödemenin emekliliğe sayılması gibi konular üzerinde çalışıldığını belirtti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA