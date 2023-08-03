E-Devlet kullanıcı sayısı 64 milyon kişiye dayandı

HIZLI hizmet imkânı ile vatandaşlarımıza 7/24 hizmet verebilen e-Devlet kullanıcı sayısı, günden güne artış göstermeye devam ediyor. 2023'ün ilk 6'ıncı ayında e-Devlet kullanıcı sayısı 63 milyon 330 bin 190 kişiye yükseldi. Önceki yılın ilk altı ayında kullanıcı sayımız 59 milyon 589 bin 845 kişiydi. 2022 yılı içinde yapılan iyileştirmeler ve yeni hizmetlerin eklenmesiyle e-Devlet Kapısı'nın kullanımında hızlı bir artış gözlendi. 1 milyon kullanıcının katıldığı ankette ise e-Devlet kapısı memnuniyet oranının %95,3'e ulaştığını açıklandı.