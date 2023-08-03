İlk 6 ayda 15,9 milyon ton ham çelik üretildi

TÜRKİYE'NİN ham çelik üretimi ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,3 azalarak 15,9 milyon ton oldu. Yaşanan gerilemede, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler etkili oldu. Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) aldığı bilgiye göre, Türk çelik sektörü yılın ilk yarısını üretimde azalış, tüketimde artışla tamamladı. Türkiye'nin ham çelik üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,5 azalarak 2,9 milyon tona düştü. Yılın ilk yarısında ise üretim yüzde 16,3 gerileyerek 15,9 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.