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Haberler Ekonomi Otomotiv sektöründe tedbirler meyve verdi

Otomotiv sektöründe tedbirler meyve verdi

Otomotiv sektöründe tedbirler meyve verdi
TİCARET Bakanlığı, otomotiv sektörü ve diğer tüm ticari alanlarda piyasa bozucu faaliyetlerin dikkatle takip edilmesinin sürdürüleceğini belirterek, vatandaşları mağdur edenlere karşı yasal yaptırımların devreye alınacağını, ilave başka tedbirler ve düzenlemelerin hemen hayata geçirileceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Bu değerlendirmeler sonucunda, ağustos-eylül aylarına kadar otomotiv piyasasında oluşturulan köpüğün kalkmaya başlayacağı sonucuna varıldığı belirtildi. Vatandaşlar da, yapılan uygulamaların ardından piyasadaki yükselişin düşüşe geçtiğini gözlemlediklerini söyledi.
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