SGK borcu olanlar dikkat: Yapılandırma ödemelerinde son gün!

Borç yapılandırmasının 1'inci ve 2'nci taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz'du. Ancak ödeme süresi uzatıldı. SGK kapsamında yapılandırılan borçlar ve sigorta primi borçlarının son ödeme tarihi 3 Ağustos olarak belirlendi. Ödemelerin bugün 23:59'a kadar yapılması gerekiyor.

Yapılandırma Kanunu kapsamındaki vergi borçlarının peşin 1'inci ve 2'nci taksitlerinin ödemeleri için ise son gün yarın. İlk taksit ödeme süresi uzatıldığından birinci ve ikinci taksitlerin birlikte ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmadan sağlanan ceza indiriminden yararlanmak için de ödemelerin aksatılmaması şart.

Ayrıca Motorlu Taşıtlar ve gelir vergisi için de son ödeme günü yarın.