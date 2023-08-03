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Yangında hasar gören işletmelere büyük müjde

Yangında hasar gören işletmelere büyük müjde
BURSA'NIN İnegöl ilçesindeki yangında hasar gören fabrikalar için harekete geçen KOSGEB, "Acil Destek Paketi"ni devreye alıyor. Hak sahibi işletmeler, finansman paketi kapsamında ilk 12 ayı geri ödemesiz, 36 ay vadeli ve sıfır faizli kredi imkanından faydalanabilecek. Sosyal medya hesabı üzerinden müjdeli haberi paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Daha önce deprem ve sel felaketlerinde uyguladığımız KOSGEB Acil Destek Kredisi'ni, İnegöl'de yaşanan yangından etkilenen işletmelerimiz için de devreye alacağız" dedi.
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