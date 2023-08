‘İyi ki hayalimin peşinden koşmuşum’

Aydın'da, çok erken yaşta hayallerinin peşinden giderek girişimci olan Muradiye Şengün'ün, devlet desteğiyle açtığı yemek fabrikası ekmek teknesi haline geldi. Kendi işinde ayakları üzerinde durduğunu belirten genç girişimci Şengün, "İyi ki bu riske girerek hayallerimin peşinden koşmuşum" dedi.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTI

Nazilli ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Muradiye Şengün'ün en büyük hayali kendi işletmesini kurmaktı. Üniversiteden mezun olduktan sonra evlenen Şengün, eşiyle birlikte yoldan geçerken şans eseri gördüğü dükkanı kiralayıp 3 yıl önce yemek fabrikası kurdu. İlk aldığında harabe durumda olan dükkanı gece gündüz çalışarak ilçenin lezzet durağı haline getirmeyi başaran Şengün, KOSGEB desteğiyle işini büyüttü. Eşiyle birlikte dükkanı işleten Şengül, yanında 3 genci de istihdam ediyor.

'KOSGEB ARKAMDA'

"Öz Saray" isimli işletmesinin kendisi için emek, acı, gözyaşı, mutluluk, heyecan ve daha birçok duyguyu barındırdığını dile getiren Şengün, "Eşimle birlikte şans eseri yoldan geçerken, şu an kurmuş olduğumuz dükkanı gördük. Hemen birlikte dükkan sahibiyle görüştük ve anlaştık. Dükkan, ilk aldığımızda harabe durumdaydı. Kendi çabamızla ve gayretimizle, çakılan her bir çivisine şahitlik ederek, gecemizi gündüzümüze katıp işletmemizi kurduk. Yumruğumuzu tek bir yere vurarak, tüm zorlukların üstesinden geldik. İşimi kurma ve geliştirme aşamasında, her zaman KOSGEB desteğini arkamda hissettim" diye konuştu.

'HİÇBİR ZAMAN YILMAYIN'

Hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinin 1. sınıf olduğu için değer gören bir işletme olduklarını ifade eden Şengün, sektörün en zor tarafının gece gündüz tatil olmadan çalışmak, sürekli ayakta kalmak ve siparişleri yetiştirmek olduğunu dile getirdi. Girişimci adaylarına da hayallerinin peşinden gitmeleri tavsiyesinde bulunan Şengün, "İyi ki bu işe girmişim ve iyi ki hayallerimin peşinden koşmuşum. Her zaman yanımda olup, maddi manevi desteğini esirgemeyen, hayattaki en büyük destekçim, yanlış yapsam da hep kendimi güvende hissettiren eşime minnettarım" diye konuştu.