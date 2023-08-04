Köye döndü, böğürtlen yetiştiriciliğine başladı

Mobilyacılık sektöründe çalışan Erzincanlı Fikret Ateş, köyünde böğürtlen yetiştiriciliğine başladı. Bursa'da bulunan bir firma ile sözleşmeli böğürtlen yetiştiriciliği yapmak üzere anlaşan Fikret Ateş, Tatlısu köyünde 42 dekarlık alanda böğürtlen bahçeleri kurarak, Erzincan'ın tarımsal ürün desenine yeni bir ürün ekledi.

'ÇOK ARANILAN BİR ÜRÜN'

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Bursa'dan Erzincan'a dönerek böğürtlen yetiştiriciliği yapan Fikret Ateş'i bahçesinde ziyaret etti. 42 dekar alan üzerinde kurulan iki ayrı böğürtlen bahçesinde incelemelerde bulunan İl Müdürü Şahin, tarım sektöründe faaliyet göstermeye başlayan genç girişimcilerin önümüzdeki süreçte sektöre hem üretim hem de profesyonellik anlamında canlılık kazandıracaklarını kaydetti. Böğürtlenin gerek gıda sektöründe gerekse sağlık sektöründe aranan bir ürün olduğunu söyledi. Ürün desenine çeşitlilik katacak olan böğürtlenin ileriki süreçte yaygınlaşmasını dilediklerini ifade eden Şahin, üretimin sözleşmeli olarak yapılmasının çiftçinin pazar sorunlarını da ortadan kaldırdığını belirtti. Genç girişimci Fikret Ateş ise geçtiğimiz yıl başlattıkları böğürtlen yetiştiriciliğini başarılı bir şekilde devam ettirdiklerini kaydetti.