‘Kur Korumalı’ya alternatif geliyor!

Döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki tutar 3 trilyon lirayı aşarken, ekonomi yönetimi yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın Kur Korumalı Mevduat'taki (KKM) zorunlu karşılık oranını yüzde 8'den yüzde 15'e çıkarmasından sonra, KKM dışındaki yatırım araçlarına ilgiyi artırmak için yeni uygulamalar devreye girecek. Edinilen bilgilere göre, önümüzdeki süreçte, Hazine ve Maliye Bakanlığının KKM'nin cazibesini azaltacak alternatif yatırım araçları üzerinde çalışma yaptığı belirtildi.