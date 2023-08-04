S plakada yeni dönem başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz süreçte ihalesine çıkılan ancak 2 kez iptal olan S plaka sürecinde 10 yıllık kiralama konusunda Encümen kararı alındı. Buna göre 400 S plaka 1 milyon 600 bin TL bedelle kiraya verilecek. 'S' plakalı servis aracı sayısını artırmak için 2020'de ihaleye çıkılması kararı almıştı. Mevcut plaka sahipleri ihale süresine tepki göstermişti. Bir S plaka sahibinin dava açması sonrası ilk ihale iptal edilirken, ikinci ihale 'Encümen onayı olmadığı' gerekçeleri ile iptal edilmişti. İhale sürecinde para ödeyerek S plaka satın alanlar tepki göstermişti. Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edilen gündem maddesi sonrası Encümen birimi kiralamaya onay verdi.