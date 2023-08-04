‘Uzman Eller’ projesinden hibe aldı, aronya yetiştiriyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uyguladığı 'Uzman Eller Projesi'ne başvuran Ziraat Mühendisi Esra Cahyir Evrensel, aldığı hibe desteği ile aronya bahçesi kurdu. 10 dekarlık alanda aronya yetiştiriciliğine başlayan genç Ziraat Mühendisi Esra Cahyir Evrensel, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin'e proje ile ilgili çalışmalarını anlattı.

'HEYECANLA BAŞLADIK'

Tıbbi ve aromatik bir bitki olan aronya Kuzey Amerika'da doğal olarak yetişiyor. İlaç ve gıda sanayisinde kullanılabilen aronyada dekara yaklaşık 1 ton ürün alınabiliyor. Esra Cahyir Evrensel, Tarım ve Orman Bakanlığına Uzman Eller Projesinden faydalanmak üzere başvurduğunu, hazırladığı "Aronya Yetiştiriciliği Projesinin" bakanlıktan onay alarak kendisine hibe desteği verildiğini söyledi. Büyük bir heyecanla başladıkları projeyi başarılı bir şekilde devam ettirdiklerini belirten Evrensel, önümüzdeki yıldan itibaren meyve hasadına başlayacaklarını kaydetti. Amerika ve Avrupa ülkelerinde büyük ilgi gören aronyanın Türkiye'de ve Erzincan'da da yetiştirilebileceğini ifade eden Esra Cahyir Evrensel, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin son yıllarda dünya genelinde büyük ilgi gördüğünü, dünyadaki pazardan Türkiye'nin de en iyi şekilde payını almasını istediklerini kaydetti.

BAKANLIĞA TEŞEKKÜR ETTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'na desteğinden dolayı teşekkür eden Evrensel, bir ziraat mühendisi olarak bakanlığın tarımın eğitimini almış kişilere sağladığı bu desteğin devam etmesinden mutluluk duyacaklarını belirtti.