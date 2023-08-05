Manisalı üreticilere tarım makinesi desteği

Tarıma ve kırsal kalkınmaya desteğini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Cengiz Ergün önderliğinde üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. 'Tarım Makinesi Projesi' kapsamında alımı gerçekleştirilen 60 adet tarım makinesi, Başkan Ergün'ün de katılımıyla düzenlenen törenle ilgili belediyeler, ilçe Tarım Müdürlükleri, Ziraat Odaları ve muhtarlara teslim edildi. Yaklaşık 3 milyon liralık destekle makinelerin teslimini gerçekleştiren Başkan Ergün, "Bu makineler, Allah'ın izniyle üretimin artmasına ve daha verimli olmasına yardımcı olacaktır" dedi.