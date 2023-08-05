Uluslararası yatırımcılarla kritik toplantı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün uluslararası yatırımcılarla bir araya geldi. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da katıldığı Türkiye Ekonomik Forumu'nda, küresel şirketlerin temsilcileriyle birebir görüşmeler yapıldı. Bakan Mehmet Şimşek, 50 yatırımcının yer aldığı forumda, Türk ekonomisine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından yatırımcı gruplarıyla ayrı ayrı bir araya gelen Şimşek, bu kapsamda Black- Rock, JP Morgan, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton yatırım şirketlerinin temsilcileriyle görüştü. Şimşek ve Erkan'ın temasları sonrası borsa yükselişe geçti.