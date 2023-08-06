Başkan Ergün tarlada işçilerle hasat yaptı

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki tarım işçileriyle bir araya geldi. Tarlada üretime katkı sağlayarak ekonominin gelişmesinde önemli yeri olan tarım işçilerini ziyaret eden Başkan Ergün, domates, biber ve salatalık hasadı yaptı. Tarım emekçileriyle tek tek selamlaşan ve kolaylıklar dileyen Ergün, işçilere içerisinde çanta, şapka, bere, iş eldiveni, yağmurluk, zirai ilaçlama için maske ve gözlüğün bulunduğu sepeti hediye etti. Başkan Ergün ayrıca işçilere limonata ikramında bulundu.