Bu hafta yatırımcıya Borsa ve dolar kazandırdı

BU hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,72 kazançla 7.400,57 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 7.113,31 puanı, en yüksek 7.427,10 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 5,73 kazançla 6.800,97 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 4,09 artışla 7.864,54 puana, Mali Endeks yüzde 4,30 primle 7.023,82 puana ve Sanayi Endeksi yüzde 5,01 değer kazancıyla 11.623,80 puana yükseldi. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,67 azalışla 1.686,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,70 azalışla 11 bin 180 liraya düştü. Doların satış fiyatı yüzde 0,04 değer kazanarak 26,9650 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,16 azalışla 29,7070 lira oldu. İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,55 azalarak 34,5730 liraya düştü.