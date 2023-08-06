Denizli’nin 17 ilçesinde nohut hasadı başladı

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda 17 ilçede dağıtılan nohudun hasadı başladı. 100 tona yakın beklenilen nohut hasadına katılan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan küçük bir çocukken köyde nohut yolduğu günleri hatırlayarak çocukluğunu yeniden yaşadığını söyledi. Tavas ilçesinin Çiftlikköy Mahallesi'nde Hüseyin Arzuman'ın tarlasını ziyaret eden Başkan Zolan, burada nohut hasadı yapan kadınlara kolaylıklar diledi. Hemşerileriyle sohbet eden Başkan Zolan, eldiven giyip kadınlarla birlikte bir süre nohut yoldu.