Ekonomiye senelik katkısı 1 milyar dolar

Son günlerde gündemden düşmeyen Yeniköy- Kemerköy Termik Santralleri, ülke ekonomisine büyük katkı sağlarken, aynı zamanda bölge halkı için de ciddi bir istihdam kapısı. Bölgedeki yerli linyit kaynağı sayesinde geçen yıl 1.3 milyar metreküp doğalgaz ithalatının önüne geçen santral, cari açığın kapatılmasına ise her sene 1 milyar dolarlık katkı sağlıyor. Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 2.5'ini üreten santraller, Güney Ege'de kullanılan elektrik hacminin ise yaklaşık yüzde 62'sini karşılıyor.

5 MİLYON FİDAN DİKİMİ

Fransa ve Almanya başta olmak üzere enerji krizi ile boğuşan birçok ülke son yıllarda kömür santrallerini yeniden üretime açmaya başladı. Şirket, 3 bin 100 çalışanıyla bölgenin en büyük işvereni konumunda. 2020 yılında Orman Genel Müdürlüğü ile "Ağaçlandırma Protokolü"ne imza atan şirket, son 3 yılda, ülke genelinde 3 milyon fidan dikimi gerçekleştirdi. 2 bin futbol sahası genişliğine denk orman anlamına gelen bu faaliyetler devam edecek. 2025 yılında dikilen fidan 5 milyona ulaşılacak. Çevre izin, lisans ve yatırımlarını büyük oranda tamamlayan şirket, bu konunun takibini de hassasiyetle yürütüyor. 2 yıllık hukuki süreçte mahkeme "çalışmaların devamına" hükmetti.

BÖLGEDE HAYVAN POPÜLASYONU YOK

Çam dışında ağaç türü bulunmayan, çalı örtüsü ya da hayvan popülasyonuna da sahip olmayan bölgedeki çalışmaların yeraltı suyuna bağımlı herhangi bir sistemi etkilemesi de mümkün gözükmüyor.