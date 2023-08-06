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Haberler Ekonomi ‘İhracatı kısıtlama kararı fiyatları geriye çekecektir’

‘İhracatı kısıtlama kararı fiyatları geriye çekecektir’

‘İhracatı kısıtlama kararı fiyatları geriye çekecektir’

TİCARET Bakanlığı tarafından, hem ihracattaki artışın hem de iç tüketim piyasasında stokçuluk yoluyla zeytinyağı fiyatlarının artmasının üzerine aldıkları ihracat kısıtlaması kararına ilişkin, "Yeni hasat dönemi başlayıncaya kadar, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına kayıt verme işlemi durdurulmuştur. Bu kararımız kısa sürede iç piyasadaki yükselmiş fiyatları geriye çekecektir" dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Önceliğimiz, halkımızın menfaatleridir ve bu açıdan atılan adımların etkileri ve sonuçları anlık takip edilerek süreç yürütülmektedir" denildi.

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