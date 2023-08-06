‘Yatırım, istihdam, üretim artacak’

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Şehir Buluşmaları' etkinliğine katılarak bir konuşma yaptı. Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Allah'ın izniyle refah seviyemizi yükseltip gelişmiş 10 ülkenin de ötesine geçerek bu süreci hep birlikte gerçekleştireceğiz" dedi. KOCAELİ'NDE çeşitli ziyaretler yapan Bakan Işıkhan, Vali Seddar Yavuz tarafından karşılandı. Yatırımları değerlendiren Bakan Işıkhan, temel ilkelerinin, "Durmak yok, yola devam" olduğuna da değindi. Toplum Yararına Programın (TYP) kendileri için çok önemli olduğunun, devletin çok büyük destek ve teşviklerinin bulunduğunun altını çizen Işıkhan, "Devlet yanımızda, sosyal devlet yanımızda. Bizden beklenen ise genç kardeşlerimiz başta olmak üzere istihdama girmek. Üretime girdiğimiz anda da inşallah toplum ve ülke olarak dünya ekonomisinde çok iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum" dedi. Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun çok önemli olduğunu belirterek, bu kapsamda yatırımın, istihdamın, üretimin, refahın artırılmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.