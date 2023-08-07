Bakanlıktan madenlere 32 milyon liralık destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında maden işyerlerine verilen destek 31,9 milyon liraya ulaştı. Projede rehberlik desteğiyle iş sağlığı ve güvenliği alanında yer altı metal ve kömür cevheri üreten maden işyerlerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Türkiye genelinde 190 bin 200 kilometre yol kat edilerek 80 maden işyerine ulaşıldı. Şehir merkezlerine uzak, jeolojik ve iklim koşullarının ağır olduğu yer altı maden ocaklarına düzenlenen saha ziyaretlerinde ihtiyaçlara çözüm üretildi. 420 saha ziyareti başarıyla tamamlandı ve yüzde 47 iyileştirme sağlandı. Maden iş yerlerindeki tahlisiye çalışanlarının sayısının ve niteliklerinin artırılması ile çalışanların acil durumlara hazırlanması için faydalanıcı maden iş yerlerine finansal destek sağlanıyor. Acil durumlara hazırlık noktasında sağlanan bu destekle 322 tahlisiye eğitimine destek verildi. Projede bakanlık desteği 2024'e kadar devam edecek.