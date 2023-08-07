  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Denizli’de çekirdeksiz üzüm hasadı başladı

Denizli’de çekirdeksiz üzüm hasadı başladı

SEBAHATTİN ALP
Denizli’de çekirdeksiz üzüm hasadı başladı
Denizli'de kalitesi yüksek, rekoltesi düşük olan Süperior cinsi çekirdeksiz üzüm hasadı başladı. Üzüm üreticilerine bereketli bir sezon geçirmelerini temenni ettiklerini dile getiren Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, "Üzüm hasadımız başladı. Bu sene çiftçimiz için zor bir yıl oldu ve ciddi miktarda ürün kaybı var. Vatandaşlarımızdan üreticiye sahip çıkmalarını istiyoruz. Yüksek enflasyon ve girdi maliyetlerinin artması nedeniyle üreticimiz zor şartlarda üretim yapıyor. Üreticiye sahip çıkmazsak gelecek yıllarda bu ürünler yetişmeyebilir. Enflasyon şartları çiftçimizin kazancını elinden alıp gidiyor. Süperior cinsi üzüm hormonsuzdur" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA