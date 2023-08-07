Denizli’de çekirdeksiz üzüm hasadı başladı

Denizli'de kalitesi yüksek, rekoltesi düşük olan Süperior cinsi çekirdeksiz üzüm hasadı başladı. Üzüm üreticilerine bereketli bir sezon geçirmelerini temenni ettiklerini dile getiren Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, "Üzüm hasadımız başladı. Bu sene çiftçimiz için zor bir yıl oldu ve ciddi miktarda ürün kaybı var. Vatandaşlarımızdan üreticiye sahip çıkmalarını istiyoruz. Yüksek enflasyon ve girdi maliyetlerinin artması nedeniyle üreticimiz zor şartlarda üretim yapıyor. Üreticiye sahip çıkmazsak gelecek yıllarda bu ürünler yetişmeyebilir. Enflasyon şartları çiftçimizin kazancını elinden alıp gidiyor. Süperior cinsi üzüm hormonsuzdur" dedi.