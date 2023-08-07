Gönül sofrasında 139. buluşma

İzmirli iş insanı Erol Eroğlu'nun öncülüğünde başlayan ve 139 aydır aralıksız devam eden Gönül Sofrası toplantısı, bu ay İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Üyeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aşçıoğlu ev sahipliğinde yapıldı. İzmir'in önde gelen iş insanları ve bürokratlarını bir araya getiren etkinlikte siyaset üstü bir anlayışla İzmir ve Türkiye gündemi değerlendirildi. Her ayın ilk çarşambası gerçekleşen ve düzenli yapılmasıya özen gösterilen Gönül Sofrası'nda, farklılıkları bir arada buluşturduklarını ve fanatik siyasete geçit vermediklerini söyleyen Aşçıoğlu, "Bu sofranın en büyük değeri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı'dır. Farklı görüşlerin buluştuğu ama bu temel ilkelerde birleştiğiniz Gönül Sofrası'nda güzel İzmir'imiz ve ülkemiz için fikirlerimizi paylaşıyoruz" dedi. Gönül Sofrası'nın kurucusu iş insanı Erol Eroğlu ise 10 yıl önce başlattıkları bu özel buluşmada bürokrasiden vali yardımcıları, kaymakamlar, emniyet müdürleri, başhekimlerin bulunduğunu ve İzmirli iş insanları ile bir araya geldiklerini söyledi.