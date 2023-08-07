Konut kiralamada yeni dönem

Ev sahiplerinin kiracı tercihleri değişti ve öncelikleri bekarlar ya da öğrenciler oldu. İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, "Eskiden bekara ev vermeyiz derlerdi. Piyasada daire çok fazlaydı. Uzun süre kalacak bir kiracı tercih edilirdi ancak artık Türkiye'deki kiralık daire arayışı arttı. Mülk sahipleri en kısa süre kalacak kiracı arayışına yöneldi. 'Bekar olsun yarın evlenir gider' diyorlar" şeklinde konuştu.

KİRALAR YÜZDE 30 ARTACAK

Kiralık daire sayısının az olmasının fiyatları da artırdığını söyleyen Akgün, eylül ayında yüzde 30 artış daha beklediklerini belirtti. Talebin artması ile ev sahiplerinin daha da seçici olduğunu anlatan Akgün, şunları söyledi: "Bir ilan veriyorsunuz, bin kişi arıyor. Kiracının kiralama süresi kısa olacak, tahliye taahhütnamesi verecek, kefil bulacak, kira bedelinin 2-3 kat fazlası gelire sahip olacak gibi şartlar var. Son 2 yılda kiralar yüzde 600 arttı. Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı gibi metropollerde en düşük kiralar 10 bin liradan başlıyor. Günümüzde 'Oğlum, kızım evlenecek' deyip, kiracısını çıkarmaya çalışan ev sahiplerinin sayısı da fazla. 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrenciler, barınma sorunu yaşadı. Kahramanmaraş depreminden sonra yurtlar depremzedeler için ayrıldı."

ŞARTLAR ENGEL OLUYOR

İzmir'de 6 yıl önce ikinci kattan düştüğü için yürüyemeyen, yemek yiyemeyen, konuşamayan, yoğun fizik tedavi ve rehabilitasyon desteği alan Feride Sıla Özcan'ın (9) annesi Başak Özcan da 22 gündür kiralık ev aradıklarını belirtti. Kiralık ev ilanı bulmanın zorlaştığını, bulduklarını da ev sahibinin kriterleri nedeniyle tutamadıklarını söyleyen Özcan, "Menderes'te oturuyorduk, kızımın özel durumuna uygun bir evimiz vardı. Ev sahibi, evini satacağını söyleyip, bizi mart ayında çıkardı. Osmangazi'de bir eve taşındık ancak 3 ay oturabildik. Nemli bir ortam vardı, kızımın sağlığı için elverişli değildi. Feride'nin ciğerlerinde hırıltı başladı. Evi boşalttık ve 22 gündür bir arkadaşımızın evinde kalıyoruz. Ev sahipleri 6 ay ya da 1 yıllık kira bedelini toplu isteyebiliyorlar" dedi.