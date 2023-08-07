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Haberler Ekonomi Manisalı ayakkabıcılar Avrupa’da büyüyecek

Manisalı ayakkabıcılar Avrupa’da büyüyecek

CÜNEYT HASÇELİK
Manisalı ayakkabıcılar Avrupa’da büyüyecek
Manisa 100 yıldan fazla bir süredir ayakkabı sektöründe hizmet veriyor. Sezonluk 1 milyon çift ayakkabının üretildiği yer olan Manisa'dan yüzde 45'i özellikle Avrupa'ya ihraç ediliyor. Manisa Ayakkabıcılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akçın, "Tamamen deri kadın ayakkabısı (zenne) üzerinde Manisa sektörde birinci. Dünyada ayakkabı sektöründe buranın bir ağırlığı vardır. Avrupalı kalite ve konfor aradığı için Manisa ayakkabısı tercih ediyor. Bu sebeple de yurtdışına açılmalıyız, ihracatı arttırmalıyız" dedi.
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