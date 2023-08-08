Çalışana devletten “ücret” koruması

Sosyal Güvenlik Kurumu, eksik ücret bildirimiyle kaçak istihdamı önlemek için bordroları yakın takibe aldı. Asgari ücret zammıyla birlikte iş hayatındaki usulsüz uygulamalara yönelik cezalar da artırıldı. Kalifiye mesleklerde çalışanların ücretlerinin doğru yatırıldığı meslek kodu uygulaması ile tespit ediliyor. Her çalışan için özel oluşturulan meslek kodları çalışanın işine uygun ücret alması ve bunun üzerinden prim yatırılmasına sağlıyor. Şirketler veya işverenlerin bu kodları devlete bildirme yükümlülüğü bulunuyor. Kod uygulamasıyla yüksek maaşı hak eden meslek sahibinin asgari ücret üzerinden bildirimini önlemek ve hak ettiği ücreti almasını sağlamak hedefleniyor. Bazı işyerleri ücretlerin asgari ücrete kadar bölümünü bankaya yatırırken, geri kalanını elden nakit ödüyor.

ERKEN EMEKLİLİK KAPISI

Meslek odaları, örgütlerinden meslek kodlamasına ilişkin ücret bilgileri talep ediliyor. Düşük ücret bildirildiği mesleki kodla ortaya konulduğunda denetmen, müfettişler inceleme başlatıyor. İdari para cezasıyla birlikte eksik yatırılan primlerin de tamamlanması zorunlu kılınıyor. Sigortalı işe giriş, ayrılış bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenirken çalışanın meslek kodunun yanlış, eksik, hatalı girilmesi sosyal güvenlikte hak kaybına yol açıyor. Demir, çelik, döküm, çimento gibi sektörlerdeki fabrikaların çalışanları başta olmak üzere birçok meslek grubu için fiili hizmet süresi zammı bulunuyor. Yıpranma hakkı olan mesleklerde kodun doğru girilmesi büyük önem taşıyor. Yasa gereği tehlikeli ve ağır işte çalışanlara yıpranma hakkı veriliyor.

HATALI KODLAR DÜZELTİLMELİ

Ağır mesleklerde çalışanlar için ödenen primler daha fazla kabul ediliyor ve yaş şartında indirim yapılıyor. Ağır bir meslekte çalışıyorsanız yıpranma payı ile erken emeklilik mümkün olabiliyor. Mesleki kod yüksek maaşı hak eden meslek sahiplerinin asgari ücret üzerinden bildirimini de önlüyor. Kodun yanlış bildirimi emekliliği geciktirirken, zorlayıcı işlerde çalışanlara yönelik destek, teşvikleri de önlüyor. Hatalı giriş durumunda sigortalı işe giriş ekranında bulunan güncelleme butonu kullanılarak hatalı kod yerine doğru meslek kodu seçilerek güncelleme yapılabiliyor. Düzeltme yapıldıktan sonra, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde doğru meslek kodunun yer alması gerekiyor. Meslek kodunun aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirimi zorunlu olup, gerçeğe aykırı bildirim durumunda idari para cezası uygulanıyor. Toplamda aylık asgari ücreti geçmemek üzere, meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildiren sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanıyor.

DÜŞÜK ÜCRETLE GÖSTERİLDİYSENİZ

Ücreti düşük gösterilenler birinci adımda işverenden düzeltme talep edilebilir. İşverenin düzeltme yapmaması durumunda, işyerinin bağlı odluğu SGK Müdürlüğü veya ALO 170'e şikâyette bulunulabilir, iş mahkemesinde dava açabilirler. İş Kanunu'na göre de ücreti zamanında ödenmeyen, eksik verilen çalışan faizini isteyebilir.