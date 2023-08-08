Geleceğin teknolojisi Ege Teknopark’ta

Türkiye'nin tam akreditasyona sahip, uluslararası tanınır öncü araştırma üniversitelerinden olan Ege Üniversitesi Ege Teknopark firmaları, yapay zekâdan bilişim teknolojilerine, ziraat ve gıda teknolojileri ile medikal ve otomasyondan dijital oyun teknolojilerine kadar geleceğin teknolojilerine yönelik çalışmalar yürütüyor. Ege Üniversitesi Rektörlüğünün yüzde 100 hisse sahibi olduğu Ege Teknopark, başta yaşam bilimleri ve sağlık olmak üzere öncelikli alanlara yönelik İzmir ve bölgede diğer paydaşlar ile işbirliği ve sinerji halinde nitelikli çalışmalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ege Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Emre İlker, "Katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve nitelikli istihdamın artırılması hedefimiz doğrultusunda araştırma-geliştirme ve proje çalışmalarına öncelik veriyoruz" dedi.