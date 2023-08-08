Manisalı üzüm üreticilerine sergi bezi desteği verildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanda gerçekleştirdiği desteklere bir yenisini daha ekledi. 20 dekar ve altı üretim yapan üzüm üreticilerine yüzde 100 hibeli olarak üzüm kurutma örtüsü desteği projesinde ilk dağıtım töreni Kırtık Şantiyesi'nde gerçekleşti. Törene katılan Başkan Ergün, 7500 üreticinin faydalandığı yaklaşık 10 milyon liralık desteğin üreticilere hayırlı olmasını diledi. Törende 7 bin 500 üreticinin yüzde 100 hibe ile faydalandığı üzüm kurutma örtüleri üreticilere teslim edildi.