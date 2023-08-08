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Haberler Ekonomi Mısır üreticisinin yüzü gülecek

Mısır üreticisinin yüzü gülecek

Mısır üreticisinin yüzü gülecek
Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, bu yıl 6 milyon ton mısır rekoltesinin hedeflendiğini söyledi. Türkiye'de yılda ortalama 9 bin-9 buçuk bin ton mısır tüketildiğini söyleyen Demirtaş, yemlik mısırın ticari bir kar amacıyla dış ticarete de açıldığını belirtti. 600 bin hektar alana mısır ekildiğini söyleyen Demirtaş, 60 ilde mısır üretiminin yapıldığını belirtti. Demirtaş, lisanslı depoların boşaltılmasıyla mısır alımlarının başlayacağını söyledi. TMO'nun mısır alımları fiyatlarını açıklanmasının beklendiğini söyleyen Demirtaş, geçen sene 5 bin 700 lira olarak açıklanan mısır alım fiyatlarının bu sene üreticiler tarafından dane mısırda kilogram başına 9 bin lira olarak beklendiğini belirtti.
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