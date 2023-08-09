6 ayda 12,23 milyar dolarlık ihracata ulaşıldı

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) 6 aylık dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Dış Ticaret Verileri temel alınarak hazırlanan TGDF Dijital Veri Paneli'ne göre, bu yılın ilk 6 ayında tarım, gıda ve içecek sektörü geçen yıl aynı döneme göre, yüzde 1,04 artışla 12,23 milyar dolar ihracat rakamına ulaştı. Bu yılın ilk yarısında en fazla ihraç edilen ürün 683,4 milyon dolarla un oldu. İkinci sırayı ise 493,6 milyon dolar ile rafine ayçiçeği yağı ve 456,4 milyon dolar ile fındık izledi. Dış ticaret verilerinde sektörel bazda en fazla ihracat 1 milyar 353 milyon dolar ile Şeker ve Şekerli Mamuller sektöründe yapıldı. Türkiye'nin bu yılın ilk yarısında en fazla ihracat yaptığı ülke 1 milyar 395 milyon dolarla Irak oldu. Irak'ı 889 milyon dolar ile Almanya, 884 milyon dolar ile Rusya, 825 milyon dolar ile ABD ve 401 milyon dolar ile İtalya takip etti.