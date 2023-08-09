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Haberler Ekonomi Ali Kındap: Anadolu bir jeotermal cennetidir

Ali Kındap: Anadolu bir jeotermal cennetidir

Ali Kındap: Anadolu bir jeotermal cennetidir
Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap; enerji üretimi, konut ısıtması, seracılık ve turizmde 5 bin megavat (MW) seviyesinde jeotermal kullanımı olan Türkiye'nin, keşfedilmiş kaynak potansiyelinin 62 bin MW olduğunu dile getirdi. Başkan Kındap, "Anadolu coğrafyasının tükenmeyecek petrolü jeotermaldir. Ülkemizin bazı illerinde ve bölgelerinde yeni petrol yataklarının bulunmasına elbette seviniyoruz. Aynı sevinci, hatta daha fazlasını kullanıma sunulan sürdürülebilir ve temiz jeotermal kaynaklar için de yaşamamız gerekiyor" dedi.
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