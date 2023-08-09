Bayındır’a ‘Karma Sanayi Bölgesi’

Çiçekçiliğin merkez üssü İzmir Bayındır'a, 'Tarıma Dayalı İhtisas Çiçekçilik Organize Sanayi Bölgesi'nden sonra şimdi de 'Karma Sanayi Bölgesi' kurulması kararlaştırıldı. AK Partili Belediye Başkanı Uğur Demirezen, bünyesinde 150 yeni fabrikayı barındıran ve en az 10 bin kişinin istihdam edileceği "Karma Sanayi Bölgesi"nin onayının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verildiğini ifade etti. Tarıma Dayalı İhtisas Çiçekçilik Organize Sanayi Bölgesi'nin önümüzdeki aylarda hayata geçeceğini hatırlatan başkan Demirezen, "Bölgede kurulacak olan 150 fabrika ve 10 bin kişilik istihdam gücü ilçe ekonomisini canlandıracak ve toplam 41 bin nüfuslu Bayındırımızı geleceğe taşıyacak bir yatırım olacaktır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır, Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ ve emeği geçen milletvekillerimize Bayındırlılar adına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

ÖZEL HABER