İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 51.52 oranında zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) Ağustos ayı olağanüstü toplantısında toplu ulaşım araçlarına yüzde 51.52 oranında zam yapıldı. İETT toplu ulaşım ücret tarifelerine göre tam bilet 9.90'dan 15 TL'ye çıkarken, öğrenci bileti 4.83 TL'den 7.31 TL'ye çıkarıldı. Taksilerin ise açılış ücretine yüzde 51.52, indi-bindi ücretine ise yüzde 75 zam yapılırken, taksilerde uygulanan minimum ücret ise 40 TL'den 70 TL'ye çıkarıldı. Öte yandan, servis ücretlerinde 0-1 KM 722 TL'den 1200 TL'ye yükseldi.