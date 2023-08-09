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Haberler Ekonomi JP Morgan’dan Türkiye için olumlu açıklama

JP Morgan’dan Türkiye için olumlu açıklama

JP Morgan’dan Türkiye için olumlu açıklama
JPMORGAN Türkiye Masası Başkanı Burak Kaynak, geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da katıldığı yatırımcı toplantının "başarılı" geçtiğini belirtti. Yatırımcıların, Türk yetkililerin aldıkları kararların mantığını, gerekçelerini ve hedeflerini ilk elden öğrenmeye gerçekten değer verdiğini ifade eden Kaynak, toplantının Türkiye'nin ekonomi politikası yetkilileriyle piyasanın doğrudan iletişime geçmesi için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Toplantıda, Erkan'ın "para politikası ve makroekonomik görünüm", Şimşek'in de "ekonomik görünüm" konulu sunumları ilgiyle takip edilmişti.
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