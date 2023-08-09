KOSGEB’ten geri ödemesiz destek

İmalat sanayiinin yalın dönüşüm yoluyla verimliliğini daha da artırmak için harekete geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ile önemli bir işbirliğine daha imza attı. Geri ödemesiz olan ve 200 bin liraya kadar destek imkanı sunan "KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği" hakkında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sürdürülebilir büyümenin anahtarı verimliliği, ülkemizin tamamına yayarak işletmelerimizin gelişimine rehberlik edeceğiz" dedi.

200 BİN LİRAYA KADAR ÖDEME

Yalın dönüşüm danışmalarından veya model fabrikalardan hizmet alan KOBİ'ler, "Yalın Dönüşüm Desteği"nden faydalanabilecek. Geri ödemesiz olan finansman paketinde, hizmet türleri bazındaki destek oranı ve destek üst limitleri ise şu şekilde açıklandı: "Yalın Olgunluk Değerlendirme Analizi Hizmeti" için destek oranı yüzde 100 ve destek üst limiti 10 bin lira. "Model Fabrika Eğitim-Danışmanlık Hizmeti" için destek oranı yüzde 80 ve destek üst limiti 70 bin lira. "Model Fabrika Öğren-Dönüş Programı Hizmeti" için destek oranı yüzde 80 ve destek üst limiti 150 bin lira. Destek programı süresince desteğin toplam üst limiti ise 200 bin lira olarak belirlendi.