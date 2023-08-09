Saglıkta siddetle mücadelede yeni dönem

Sağlıkta şiddetin önüne geçmek için atılan adımlara yenileri ekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde görevli emniyet personeli ve güvenlikçi sayısını arttırmayı hedeflediklerini belirterek, beyaz kod öncesi bir ara uyarı ve ön haber sistemi hazırlıkları olduğunu söyledi. Bakan Koca, sağlık çalışanlarına gönderdiği mektupla şiddet eylem planı başta olmak üzere çalışma şartları ile ilgili öneriler aldığına değinerek, sağlık çalışanlarının taban ücretinin makul bir düzeye çıkarılması gerektiği kanaatinde olduğunu dile getirdi.

SABİT ÜCRETLER DEĞİŞİYOR

Bakan Koca, "Temelde şiddet eylem planımızın hayata geçeceği dönem başlıyor. Ağırlıklı olarak hastanelerimizde görevli emniyet personeli ve

güvenlikçi sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Bu çalışma beyaz kod öncesi bir ara uyarı ve ön haber sistemi. Çalışanlarımızla ilgili beyaz reformun 2. dönemini başlattık. Çalışanların sabit ücretlerinin emekliliğe yansıması konusu var" diye konuştu.