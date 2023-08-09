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Haberler Ekonomi Temmuzda en yüksek reel getiriyi borsa sağladı

Temmuzda en yüksek reel getiriyi borsa sağladı

Temmuzda en yüksek reel getiriyi borsa sağladı
TÜİK, Temmuz 2023 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları verilerini açıkladı. Buna göre; temmuzda en yüksek aylık getiriyi yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 10,50, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 9,22 oranlarıyla BIST 100 endeksi sağladı. Yİ-ÜFE ile euro yüzde 7,75, dolar yüzde 5,45 ve külçe altın yüzde 5,23 oranlarında reel getiri sağladı. Mevduat faizi (brüt) yüzde 5,85 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 9,56 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
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