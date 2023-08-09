Türkiye’nin vergi sistemi modernize edilecek

Enflasyonu tek haneye indirme hedefiyle eylül ayının ilk 10 gününde açıklanması beklenen Orta Vadeli Program (OVP) için sektör görüşmelerinin tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Cevdet Yılmaz, "İş dünyasıyla, işçi kesimi ile memurlarla ve muhasebecilerle görüştük. Önümüzde tarım ve finans kesimi ile görüşme var. TOBB'un 81 il temsilcisinin sorunlarını dinleyecek beklentilerini alacağız" diye konuştu.

"SİSTEM GÜNCELLENECEK"

Vergi sisteminin modernize edileceğini vurgulayan Yılmaz, "Vergi reformu hazırlıyoruz. İşveren ve işçi kesimi açısından vergide yeniden bakılacak. Önünüzdeki dönemde vergi reformu açısından bir takım çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu vergi artışı-azalışı değil. Bu vergi sisteminin modernize edilmesi, güncellenmesi, sadeleştirilmesi, daha dengeli hale getirilmesi olacak. Önünüzdeki dönemde bu yönde bir takım çalışmalar yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"YAPISAL DÖNÜŞÜMLER"

OVP'de bugüne kadar öne çıkan başlıklar ve konuları Kabine üyeleriyle paylaştığını aktaran Yılmaz, "Toplumun her kesiminin beklentilerini önceliklerini alarak OVP'yi şekillendireceğiz. Bu da bu OVP'yi geçmiş OVP'lerden ayırt edici bir vasıf olacak" ifadelerini kullandı. OVP'nin 3 ana ayaktan oluştuğunu belirten Yılmaz, "Detayları Merkez Bankası'nın uhdesinde olan para politikasının genel çerçevesi görüşülüyor. Maliye politikasının detayları ve bütçedeki rakamlar hepsi mevcut. Ve OVP'nin üçüncü ayağını yapısal dönüşümler oluşturuyor" dedi.

KAPSAMLI YAPISAL REFORM

Cevdet Yılmaz, "Rekabet gücünü artırıcı verimliliği artırıcı Türkiye'yi dünyada daha avantajlı konuma getirecek değişimler dönüşümler hazırlanıyor. Yapısal reform dediğimiz; vergi reformundan tutun eğitimdeki dönüşümlere, hukuk alanında özellikle ekonomiyi ilgilendiren değişikliklerden yatırım ortamını iyileştirmeye; daha çok verimliliği, rekabet gücünü, ekonominin potansiyelini geliştirici her türlü köklü değişim, gündelik değişimi değil de daha köklü değişimleri kapsıyor" diye konuştu. Tarım ve finans sektörü ile de bir araya geleceklerini ifade eden Yılmaz, "Gıda fiyatlarının aşağı düşürülmesi için atılacak adımlar görüşülecek" dedi. Büyümeyive istihdamı Merkez Bankası'yla ortak belirleyeceklerini kaydeden Cevdet Yılmaz, "Hükümet ile Merkez Bankası orta vadeli programda enflasyona ilişkin hedefleri birlikte belirler. Son bir güncelleme oldu, dolayısıyla bundan sonra büyük bir güncelleme beklememek gerekir. 2026 perspektifinde yapacağız. Dolayısıyla 2025'e kadar belki küçük güncellemeler ama asıl 2026 OVP ile netleşmiş olacak ve orada da perspektifimiz tek haneli enflasyon" ifadelerini kullandı.