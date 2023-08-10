  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi “2024’te ihracat desteğini daha fazla artıracağız”

“2024’te ihracat desteğini daha fazla artıracağız”

“2024’te ihracat desteğini daha fazla artıracağız”
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat desteklerine dair açıklamalarda bulundu. Bolat, "İşçimizin, esnafımızın, çiftçimizin, emeklimizin, tacirimizin yanında olduğumuz gibi ihracatçılarımızın, sanayicilerimizin de yanında her zaman, 7 gün, 24 saat yer alacağız, onlar için, ülke ekonomisini güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Ömer Bolat, ihracatçılara yönelik destekleri sonuna kadar devam ettireceklerini belirterek, "2024 bütçesinde ihracat desteklerinin çok daha fazla artması için gayretimiz sonsuz. Bunu da başaracağız" diye konuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA