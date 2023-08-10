“2024’te ihracat desteğini daha fazla artıracağız”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat desteklerine dair açıklamalarda bulundu. Bolat, "İşçimizin, esnafımızın, çiftçimizin, emeklimizin, tacirimizin yanında olduğumuz gibi ihracatçılarımızın, sanayicilerimizin de yanında her zaman, 7 gün, 24 saat yer alacağız, onlar için, ülke ekonomisini güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Ömer Bolat, ihracatçılara yönelik destekleri sonuna kadar devam ettireceklerini belirterek, "2024 bütçesinde ihracat desteklerinin çok daha fazla artması için gayretimiz sonsuz. Bunu da başaracağız" diye konuştu.