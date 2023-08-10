Avrupa’da zeytinyağı krizi

Dünya zeytinyağı üretiminin yaklaşık 3'te 2'sini gerçekleştiren Avrupa Birliği (AB) ülkeleri son dönemdeki zorlu iklim koşullarından ciddi zarara uğruyor. AB verilerine göre, dünyadaki zeytinyağı üretiminin yaklaşık yüzde 67'sini Birlik üyesi ülkeler gerçekleştiriyor.

ÜRETİM YÜZDE 33 DÜŞTÜ

Üretimde ilk sırayı alan İspanya normal dönemlerde AB zeytinyağı üretiminin yarıdan fazlasını gerçekleştiriyor. İspanya'yı, İtalya, Yunanistan ve Portekiz takip ediyor. 5 yıl öncesinde İspanya'nın zeytinyağı üretimi 1 milyon 790 bin ton seviyesindeyken son hasat dönemi olan 2022-2023'te üretim bu rakamın yaklaşık 3'te 1'ine düştü. Bir önceki yıla kıyasla Birlik ülkelerinin zeytinyağı üretimindeki gerileme yüzde 39'u buldu. Zeytinyağı üretiminin ciddi ölçüde gerilemesi sektörü ve fiyatları olumsuz etkiledi.

3 YILDA 4 KAT ZAMLANDI

Arzdaki azalma ve talebin güçlü devam etmesi nedeniyle zeytinyağı fiyatları son dönemde hızla artmaya başladı ve rekor üzerine rekor kırdı.

ARTIŞ YÜZDE 420 OLDU

IMF verilerine göre, zeytinyağının küresel piyasalardaki fiyatı mayıs ayında en son 1996 yılında kırılan rekoru aştı. Sektördeki fiyatların takip edildiği Infa Oliva verilerine göre, 2020 yılı ağustos ayında 1,86 euro olan sızma zeytinyağının litre fiyatı, bu ay 7,82 euro seviyesine ulaştı. Böylece, zeytinyağı fiyatı son 3 yılda 4 kattan fazla artış gösterdi. Bu dönemde zeytinyağı fiyatlarındaki artış yüzde 420'yi buldu. Sızma zeytinyağı fiyatı geçen yılın ağustos ayında ise 3,7 euro seviyesindeydi. Son 12 aydaki fiyat artışı 2 katın üzerinde oldu. Son bir yılda zeytinyağı fiyatları yüzde 210 kadar yükseldi. Avrupa'nın geçen yıl en hızlı ısınan kıta olması ve bu yıl yaz döneminde de rekor sıcaklıklar yaşaması zeytin üretimine darbe vuruyor. Ayrıca, bu yıl yapılacak hasada yönelik olumsuz beklentiler, zeytinyağı fiyatlarının daha da yükselmesiyle sonuçlanıyor.