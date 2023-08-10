Bakan Yumaklı: Patlamada etkilenen ürün 15 bin ton

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli'nin Derince ilçesindeki TMO silolarındaki patlamaya ilişkin konuştu. 90 bin tonluk kapasitesi olan, içinde 75 bin ton ürünün olduğu bir silo grubu olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Toplamda etkilenen ürün de 15 bin ton. 22 milyon tonluk üretimin yapıldığı Türkiye'de, 15 bin tonu gıda arz güvenliğine bir tehdit veya unsur olarak göstermek; konuyu bilmemekten kaynaklanır. Sadece bunu söyleyebilirim. Buradan üretilen her ürünün Türkiye ekonomisine, üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.