Depremzedeler için yapılandırma süresi uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla "mücbir sebep hali" nedeniyle yeniden yapılandırma başvuruları 29 Şubat 2024'e kadar uzatıldı. Depremlerin büyük hasar oluşturduğu Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep halinin 30 Kasım'a kadar devamına ilişkin karar alınmıştı. Yapılandırılan tutarların ilk taksiti 1 Nisan 2024'e, ikinci taksiti 30 Nisan 2024'e kadar diğer taksitler ise takip eden aylarda ödenebilecek.