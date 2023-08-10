İşini yapmayana kıdem ödenmesi kamu zararıdır

İş Kanunu'na göre, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık nedeniyle yapılan işten çıkarmalarda işçiye kıdem tazminatı ödenmiyor. Uyarı almasına karşın işini yapmamakta ısrar ettiği için işten çıkarılan kıdem tazminatı hakkını kaybediyor. Kamu çalışanlarına borçlanılan askerlik süresi için de kıdem tazminatı ödeniyor.

SON ÜCRET BAZ ALINIR

Kamuda çalışırken borçlanılan askerlik süresi emeklilik halinde kıdem süresine ilave ediliyor. Özel sektörden emekli olan, kamu çalışanı olduğu halde emeklilik dışındaki bir sebeple işinden ayrılanın askerlik süresi kıdem süresine eklenemiyor. İşyeri, iş ortamı sağlığını bozan çalışanlar sağlık raporuyla kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilir. İş sözleşmesi feshedilen çalışana son ücret üzerinden ödeme yapılırken ücret dışındaki yan ödemeler de buna dâhil ediliyor. EYT kapsamında emekli olanlar, iş değiştirenler, çalışanların kıdem tazminatına ilişkin merak ettiği bazı soruların yanıtları şöyle:

1-EYT kapsamında Mayıs'ta emekli oldum, kıdemimi almadan çalışmaya devam ediyorum. İki yıl sonra işten ayrıldığımda kıdem tazminatı tavanında emekli olduğum tarihteki tutar mı esas alınacak? Kıdem tazminatı hesabında memur maaş katsayısındaki artış dikkate alınıyor. Kıdem tazminatı yılsonuna kadar tavanı 23 bin 490 lira uygulanacak. Bu artış brüt ücreti 20 bin liranın üzerinde olup bu yılın temmuzaralık döneminde kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanları etkileyecek. İki yıl sonra işten ayrıldığınızda da memur katsayısına göre güncellenen tutar üzerinden kıdeme hak kazanırsınız.

2-Kıdem tazminatı aldıktan sonra çalışabilir miyim? Yaş dışındaki emeklilik şartları olan 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günüyle kıdem tazminatına hak kazananlar aynı ya da başka işyerinden yeniden çalışabilir. Emeklilik dışında, işverenin çalışanı işten çıkarması, askerlik durumu, kadınlarda evlilik halinde kıdem tazminatı ödenir. 3-İşveren hangi durumda tazminatsız işten çıkarabilir? Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık nedeniyle yapılan işten çıkarmalarda işçiye kıdem tazminatı ödenmiyor. Uyarı almasına karşın işini yapmamakta ısrar ettiği için işten çıkarılan kıdem tazminatı hakkını kaybediyor. İşverenin istemesi durumunda kıdem tazminatı tavan miktarı üzerinde ödeme yapmasında bir engel bulunmuyor.

4-Doğum, hamilelik nedeniyle işi bırakan kıdemini alabilir mi? Her iki nedenle işten ayrılma halinde kıdem tazminat hakkı doğmaz. Evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde sözleşmesini fesheden kadın çalışan ise kıdemini alabilir. Malullük aylığı almak için işten ayrılan ise kıdemini alabilir.

5-EYT'den emekli aylığına bağlananların ihbar tazminatı, izin ücreti hakkı var mı? İş Kanunu'na göre emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin mevcut çalışanlardan bir farkı bulunmuyor. Emekli çalışan da kıdem, ihbar, yılık izin gibi haklara sahip oluyor. Emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık izin ücretinin ödenip ödenmemesi işverenin inisiyatifinde bulunuyor.

6-Emekli olurken kıdem tazminatımı aldım yeniden çalışmaya devam ediyorum. Emeklilik sonrası da alabilir miyim? Kıdem tazminatını sıfırlayıp emekli aylığı bağlatarak aynı ya da başka işyerinde çalışmaya devam edenler yeniden kıdem tazminatı alamazlar. Ancak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında emekli aylığı bağlandıktan sonra bunu kestirip normal çalışmaya geçilebilir. Bu durumda emekli aylığından feragat edilmiş olur. Bu tarihten sonra çalışıp yeniden emeklilik dilekçesi verildiğinde kıdem tazminatı alınabilir.

8-Kadın çalışanlar ikinci evliliğinde faydalanabilir mi? Kadın çalışanlar üçüncü evliliğini yapsa bile işten ayrılırken hak kazandığı kıdemi alabilir. Ancak ikinci evliliği eski eşiyle yapması durumunda yararlanamaz. Emekli çalışanlar sağlık sorunlarını gerekçe göstererek kıdem tazminatı alma hakkına sahip bulunuyor.