Tireli incir üreticileri fiyatlardan memnun

İzmir Tire'de, Ağustos ayı ile birlikte mevsimin ilk yaş inciri tezgahlarda yerini alırken, üreticiler piyasada oluşan fiyatlardan oldukça memnun olduklarını belirttiler. Üreticiler, özellikle 'Sarı Lop' diye bilinen incirin kilosunun ortalama 70-80 lira arasından satıldığını belirterek, "Fiyatlar beklentimizi karşılıyor" dedi. Hava koşullarında şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade eden üerticiler "Rekolte açısından geçen yıla oranla büyük bir kayıp beklemiyoruz. Sadece yağmur etkeni bulunuyor. Hasattan sonra kurutma döneminde de incirler yağmur görmezse tüm üreticinin yüzü gülebilir" şeklinde konuştular.

ÖZEL HABER