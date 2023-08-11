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Haberler Ekonomi Çalıştığı iş yerini devlet desteği sayesinde satın aldı

Çalıştığı iş yerini devlet desteği sayesinde satın aldı

İHSAN KARATAŞ
Çalıştığı iş yerini devlet desteği sayesinde satın aldı

AYDIN'IN Köşk ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Elvan Ceylan, çalıştığı iş yerinin devredileceğini öğrenince devlet desteğine başvurup işyerini kendisi devraldı. 4 çocuk annesi Elvan Ceylan, butik işinin yanı sıra işyerinde terzilik işleri de yapıyor.

"DEĞİŞİM KAZANDIRIR"

GİRİŞİMCİLİĞE adım atarken ilk başka korktuğunu dile getiren Ceylan, "Bu işi daha önceden yapmadım. Geçen sene burada dört ay kadar çalıştım sonra bebeğim olacağını öğrenince bıraktım. Bebeğim biraz büyükten sonra tekrar gelip çalışmaya başladım. Sahibinin burayı satacağını öğrendiğimde neden olmasın diyerek ben satın aldım. Her zaman değişik ürünler getirir satışa koyuyorum. Değişiklik yapmak kazandırır" diye konuştu.

Kendi ayakları üzerinde durmaktan mutluluk duyan Elvan Ceylan, "Her zaman kendi işimi yapmak istemişimdir. Herkese tavsiye ederim. Kendi paranı kazanmak çok mutlu ediyor. Benim şimdi dört çocuğum var. Oğlum askerde, 17 yaşındaki kızım küçük bebeğime bakıyor. Kızım bu konu hakkında bana çok destek oluyor. Çevrede çok kadın arkadaşım var. Onlar da geliyorlar. Burada beraber çay içiyoruz, sohbet ediyoruz. Vaktimiz eğlenceli geçiyor" dedi.

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