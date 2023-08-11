İşsizlik oranı haziranda da tek haneli rakamda kaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziranda işsizlik oranını yüzde 9,6 olarak açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısının 3 milyon 337 bin kişi olduğu belirlendi. İşsizlik oranı, erkeklerde yüzde 7,8, kadınlarda yüzde 13,2 kaydedildi. İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki aya göre 363 bin kişi azalarak 31 milyon 291 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 47,8 oldu. Oran erkeklerde yüzde 65,2, kadınlarda yüzde 30,8 olarak gerçekleşti. İşgücü ise bir önceki aya göre 359 bin kişi azalarak 34 milyon 629 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı 0,6 puan azalarak yüzde 52,9 seviyesine indi. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,7'yken kadınlarda yüzde 35,5 oldu.