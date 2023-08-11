KOSGEB’den girişimcilere 7 ayda 31 milyon TL

KOSGEB Aydın İl Müdürlüğü 2023 yılının ilk yedi ayında birçok girişimcilik faaliyetine maddi destek vererek inovasyonun gelişmesine, farklı fikirlerle üretilen ürünlerin şehirde yaygınlaşmasına ve yeni iş kollarının ortaya çıkmasına katkı sağladı. KOSGEB destekleriyle işletmelerin markalaşmasına, ihracatların artmasına ve şehrin ekonomik anlamda kalkınmasına büyük fayda sağlanıyor.

KOBİ ve girişimcilerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya kavuşmasını sağlayarak ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını arttırmayı hedefleyen KOSGEB, Aydın'da 2023 yılının ilk yedi ayında 563 işletme 31 milyon 126 bin TL destek ödemesi gerçekleştirdi. Bu girişimcilerden 249 tanesi yeni girişimci. Yine bu işletmelerden 41 tanesinin imalat yapan işletmeler olduğu görüldü.

KOSGEB'in kadın girişimcilerin oranını arttırmak için toplantılar düzenlediğini belirten KOSGEB Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger, "Müdürlüğümüz her zaman kadın girişimcilerin yanında olmaya çalışıyor. Bu yıl da 249 yeni girişimcinin 102 tanesi kadın girişimcilerden oluştu" dedi.

KADINLARA BÜYÜK DESTEK

2021 yılında KOSGEB Aydın Müdürlüğü'nün desteklemiş olduğu girişimcilerin içerisinde kadın girişimci oranının yüzde 44,4 olduğunu belirten Dülger, "Bu oranla KOSGEB Aydın İl Müdürlüğü 2021 yılında Türkiye çapında 4'üncü sıradaydı. Girişimcilik ve kadın girişimcilik denildiğinde ilk akla gelen kamu kurumu olan KOSGEB, Aydın'da kadınlara yönelik birçok sunumlu toplantı düzenlemiş ve düzenlemeye devam etmektedir" şeklinde konuştu. 2022 yılında Aydın'da yapılan KOSGEB'in yapmış olduğu desteklere de değinen Dülger, "Aydın'da 2022 yılında toplamda 1300 işletmeye KOSGEB desteği verildi" dedi.

2023 HEDEFİ 100 MİLYON TL

Dülger, "Bu 1300 işletmenin aldığı destek 89 milyon lira. Bunun yaklaşık 15.7 milyon TL'si hibe. 2023 yılında bu desteği daha da arttırmak için bu toplantılar yapılacak. Hedefimiz 2023 yılında KOSGEB desteklerini 100 milyon liraya ulaştırmak. KOSGEB'in destek için ayırdığı bütçe hayli yüksek. Bundan maksimum şekilde yararlanmaları için KOBİ'lerin ve girişimcilerin başvurularını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.