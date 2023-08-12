Denizli’nin ilk enginarı ihracata hazır

DENİZLİ'NİN Çal ilçesi Selcen Mahallesi'nde bu yıl ilk kez enginar dikimi yapıldı. Yaklaşık 20 gün sonra hasat edilecek enginarlar, Aydın Söke'deki tesiste işlendikten sonra ihracata gidecek. Yaklaşık 3 dönümlük araziye Mayıs ayında 2 bin kök "kalplik" cinsi enginar dikildi. 20 gün sonra hasadına başlanacak olan enginarlar, Aydın Söke'deki tesise gönderilecek. Tesiste işlemlerden geçecek olan enginar Avrupa ülkelerine ihraç edilecek. Enginar hasadını 20 günde bitireceklerini, 30-32 bin adet "kalplik" enginar hasadı yapmayı hedeflediklerini anlatan üretici Ömer Ayhancı, gelecek yıl anlaşmalı olarak 150-200 dekarlık alanda enginar üretmeye devam edeceklerini söyledi.