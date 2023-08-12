“Enflasyon tek haneye düşecek”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu tekrar tek hanelere düşürmek için bütün politika araçlarını kullanacaklarını belirterek, "Fiyat istikrarı sağlandığında, ülkemizin çok daha hızlı büyüyeceğini geçmişte gösterdik. 2022'ye kadar, yani 1923 ve 2002 arası ortalama büyümeye oranla son 20 yıldaki ortalama büyüme oranını karşılaştırdığınız zaman, 1 puan daha yukarıdayız. Çünkü uzun bir süre enflasyonu tek hanede tutabildik. O, büyüme performansımızı artırdı. 1 puan diye geçiştirip durmayın, 100 yıllık bir perspektifle baktınız zaman, Türkiye ekonomisi ölçeğinde 1 puan, 1 trilyon dolara denk geliyor" dedi.

Batman'a gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, organize sanayi bölgesinde bir firmaya ait Ar- Ge merkezinin açılış programına katıldı. Bakan Şimşek programda yaptığı konuşmada, enflasyonu tekrar tek hanelere düşürmek için bütün politika araçlarını kullanacaklarını belirterek "Körfeze yaptığımız ziyaretlerde biz özellikle ihracatın finansmanını ön planda tuttuk. Ve inanıyorum ki, körfez merkezli finans kuruluşlarından da ihracatın finansmanına yönelik çok önemli imkanlar Türkiye'ye tahsis edilecek. Dolayısıyla ihracatçımızın finansmana erişim sorununu çözmüş olacağız" dedi.